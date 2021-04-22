Горняк22: В Барнауле погиб хозяин загоревшейся квартиры

Ночью произошел пожар в квартире многоэтажного дома по улице Попова. После ликвидации открытого огня был найден погибшим пожилой хозяин квартиры.

21 апреля в дежурную часть поступило сообщение от очевидцев о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Попова.

На момент прибытия первого подразделения шел дым из квартиры на первом этаже. Спасатели немедленно начали эвакуировать людей из опасной зоны. В результате были выведены по лестничным маршам 14 человек, в том числе 3 ребенка.

Почти 20 минут потребовалось для ликвидации открытого горения, площадь пожара составила 3 кв. метра. В тушении участвовали 3 единицы пожарной техники и 10 человек.

По информации ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на месте происшествия обнаружен погибшим 75-летний хозяин квартиры.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: сообщество «Инцидент Барнаул»

Барнаул | Пожар

Алтайская правда