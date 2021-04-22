Горняк22: В Алтайском крае задержали черных лесорубов, которые спилили пять сосен

Фото Андрей КАСПРИШИН

Двое местных жителей недалеко от села Первомайское, в одном из кварталов Озерского лесничества, незаконно срубили пять сосен. Общий объем спиленных деревьев составил около 15 кубометров метров, а сумма материального ущерба – почти 500 тыс. рублей.

Они распилили деревья, и часть успели вывезти на пилораму. Оставшуюся древесину им помешали забрать сотрудники полиции.

Задержанные признались в том, что намеревались распилить сосны и продать.

Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. Одним из наказаний для черных лесорубов может стать штраф от одного миллиона до трех миллионов рублей. Либо они могут лишиться свободы на срок до семи лет и выплатить штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Первомайский район

Алтайская правда