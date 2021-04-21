Горняк22: Житель Алтайского края создал преступную группировку, чтобы красть животных

Житель Смоленского района создал преступную группу, куда входили его 32-летняя гражданская супруга, ее несовершеннолетняя дочь и 25-летняя сестра. Всем им пришлось предстать перед судом.

Как сообщает региональный Следком РФ, несколько месяцев участницы группы под предводительством своего 37-летнего организатора пробирались в хозяйственные постройки жителей Алтайского, Смоленского, Петропавловского, Быстроистокского, Бийского, Солтонского, Советского районов. Похищали домашних животных – лошадей, свиней, овец, кур, а также всё ценное, что попадалось под руку. Совершили 32 кражи на сумму более 1 миллиона рублей. Вопросами организации преступлений, хранения и сбыта похищенного занимался глава семейной группы.

Кроме того, в ходе предварительного следствия выяснилось, что мужчина поджег автомобиль своего брата, а в сентябре прошлого года изнасиловал 16-летнюю племянницу сожительницы.

Теперь ему предстоит отбывать 13 лет в колонии строгого режима. Его дамам суд назначил 5 лет 10 месяцев и 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания. Самая юная участница группы наказана условно.

Смоленский район

Алтайская правда