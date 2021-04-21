Горняк22: Ревнивый бийчанин зверски убил сожительницу

Из ревности бийчанин зверски убил сожительницу и едва не лишил жизни предполагаемого соперника. Как сообщила «АП» помощник прокурора края Мария Антошкина, 43-летний мужчина пришел со своей супругой в гости к знакомому.

Там ему показалось, что его женщина и хозяин дома относятся друг к другу с излишней симпатией. Поэтому ударил его ножом в шею, а «неверную» жену облил спиртом и поджег. Сам же скрылся с места преступления.

Соседи, почувствовав запах гари из квартиры, вызвали пожарных, которые потушили огонь, вызвали скорую помощь. Раненый благодаря усилиям врачей остался жив. Спасти женщину не удалось, она скончалась в больнице через два дня от ожогов.

Кроме того, в результате пожара хозяину квартиры причинен значительный имущественный вред, который поджигатель должен возместить.

Теперь ревнивец приговорен к 18 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме. Остальной срок проведет в исправительной колонии особого режима.

Новости Бийска

Алтайская правда