Горняк22: СК возбудил дело после нападения на съемочную группу НТВ в Барнауле

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Журналисты пришли в стоматологию, чтобы взять комментарий ее руководства по поводу конфликтной ситуации, однако один из медиков применил силу

В Барнауле следователи СКР возбудили уголовное дело после нападения сотрудника стоматологической фирмы на съемочную группу телеканала НТВ. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)», – говорится в сообщении.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее на НТВ вышел сюжет о том, что жительница города добивается компенсации от частной стоматологии за лечение, которое причинило вред ее здоровью. Во время съемки один из сотрудников клиники напал на журналистов.

Кроме того, ведомство проводит проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи клиентке клиники, ставшей героиней сюжета.

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