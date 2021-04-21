Горняк22: СК начал проверку по факту гибели рабочего на предприятии в Рубцовске

Региональный Следком проводит проверку по факту смерти рабочего на одном из предприятий Рубцовска. Мужчина скончался от полученных травм при проведении погрузочных работ.

10 апреля на одном из рубцовских предприятий при погрузке металла с помощью козлового крана в вагон был травмирован рабочий. Мужчина получил перелом ребер и разрыв внутренних органов. От полученных травм 36-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту СК по Алтайскому краю проводится доследственная проверка. В ее ходе предстоит выяснить все обстоятельства случившегося

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Новости Рубцовска

Алтайская правда