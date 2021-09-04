Горняк22: В Новосибирске эвакуировали детский сад из-за угрозы взрыва

Пожарная машина Фото: vk.com/vybornaja

В Новосибирске снова прошла эвакуация детей из-за сообщений о взрывном устройстве. В МДВ пока никак не прокомментировали ситуацию

3 сентября в Октябрьском районе Новосибирска в детском саду № 6 эвакуировали детей и сотрудников из-за угрозы взрыва, сообщает «Сиб.фм».

По словам очевидцев, в детском саду нашли записку с сообщением о минировании. На место прибыли экстренные службы, всех дошкольников и сотрудников эвакуировали в соседнюю школу №206.

Родителям воспитанников разослали сообщения с просьбой забрать детей из школы.

«Мы эвакуированы. Необходимо срочно забрать детей. В школу заходить нельзя. Подходите к школе и звоните мне. Я выведу вашего ребенка», – писали воспитатели.

Ранее в Барнауле более 80 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке. На ликвидацию горения пожарным потребовалось чуть более получаса.

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