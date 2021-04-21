Горняк22: Причиной схода трамваев с пути в Барнауле стал дефектный рельс

Горняк22: Причиной схода трамваев с пути в Барнауле стал дефектный рельс21.04.2021
В апреле в Барнауле уже несколько раз трамваи сходили с рельсов на одном и том же участке. Специалисты обследовали это место и выявили дефект рельса.
За этот месяц были зафиксировано сразу три случая схода трамвая с рельсов на проспектах Строителей и Ленина.
Специалисты «Горэлектротранса» обследовали этот подозрительный участок путей и обнаружили износ. Дефектный рельс заменили для предотвращения аварий.
Фото из паблика «Инцидент Барнаул»
Барнаул