Горняк22: Причиной схода трамваев с пути в Барнауле стал дефектный рельс

В апреле в Барнауле уже несколько раз трамваи сходили с рельсов на одном и том же участке. Специалисты обследовали это место и выявили дефект рельса.

За этот месяц были зафиксировано сразу три случая схода трамвая с рельсов на проспектах Строителей и Ленина.

Специалисты «Горэлектротранса» обследовали этот подозрительный участок путей и обнаружили износ. Дефектный рельс заменили для предотвращения аварий.

Фото из паблика «Инцидент Барнаул»

Барнаул

Алтайская правда