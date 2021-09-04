Горняк22: В Кузбассе тела женщины и её детей почти месяц пролежали в квартире

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Предположительно, убийство произошло в начале августа. Тела потерпевших почти месяц пролежали в квартире, пока соседи не пожаловались на подозрительный запах

В Кузбассе 27-летнего мужчину обвиняют в убийстве 28-летней сожительницы, её девятилетнего сына и семилетней дочери, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 1 сентября в одной из квартир Яшкинского района нашли тела потерпевшей и её детей с признаками насильственной смерти. Через несколько часов следователи задержали подозреваемого в тройном убийстве.

Стало известно, что обвиняемый и потерпевшая поссорились из-за ревности мужчины. В какой-то момент он взял кухонный нож и зарезал им женщину. Испугавшись, что дети расскажут о случившемся, он также убил и их.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего). В настоящее время мужчине предъявили обвинение. Он находится под стражей.

Ранее «Толк» сообщал, что сибиряк из ревности попытался сжечь бывшую супругу. Следователи уже предъявили мужчине обвинение.

ТОЛК