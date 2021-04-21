Горняк22: СК: стая бездомных собак напала на 5-летнего мальчика в Рубцовске

В одной из соцсетей появилась информация, что в Рубцовске стая бездомных собак покусала ребенка. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

По предварительным данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, днем 19 апреля стая бездомных собак напала на 5-летнего мальчика, который гулял с мамой по парку «Прометей». Ребенка госпитализировали в медучреждение. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства. Им предстоит дать оценку действиям должностных лиц муниципального образования, в обязанности которых входят «вопросы профилактических мероприятий по нахождению бездомных собак на улицах города.

Новости Рубцовска

Алтайская правда