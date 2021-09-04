Горняк22: На месте ДК «Моторостроителей» в Барнауле могут возвести жилой комплекс

ДК "Моторостроителей" Фото: Виталий Барабаш

Земля под зданием находится в аренде у муниципалитета на 49 лет. При этом предложением уже заинтересовались некоторые девелоперы

Новый собственник дворца культуры «Моторостроителей» в Барнауле намерен продать объект, в том числе и под жилую застройку. Соответствующее предложение опубликовано на сайте Avito.

В нем указывается, что зона подходит для жилого строительства, однако для этого сначала необходимо внести изменения в градостроительные документы.

ДК площадью 8,2 тысяч кв. метров с участком земли 15 тысяч «квадратов» находится на улице Германа Титова, 50 «А». Объект оценили в 123 млн рублей.

Автор объявления в разговоре с ИА «Банкфакс» сообщил, что им уже заинтересовались некоторые девелоперы.

В июле семиэтажное здание, прежде принадлежавшее обанкротившемуся Алтайскому моторному заводу, на торгах выкупил барнаульский предприниматель Антон Переверзев за 50,3 млн рублей.

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