Горняк22: На Алтае два подростка разбились в автомобиле

В Ключевском районе произошло ДТП, в котором погибли два подростка. Один из них сел за руль автомобиля и, не справившись с управлением, врезался в дерево.

ДТП произошло на 288 км автодороги «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области». По предварительным данным, молодой человек 2003 г. р., не имеющий прав управления, сел за руль автомобиля Toyota Corolla. По дороге он не справился с транспортным средством и врезался в дерево.

В результате аварии водитель и его 16-летний пассажир скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ключевский район

Алтайская правда