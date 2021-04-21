Горняк22: Барнаулец забыл забрать из банкомата 200 тысяч рублей

Горняк22: Барнаулец забыл забрать из банкомата 200 тысяч рублей21.04.2021
В отдел полиции Барнаула обратился 61-летний местный житель, который рассказал, что неизвестные похитили у него 200 тыс. рублей. Деньги он забыл в банкомате, и воры воспользовались его невнимательностью.
Мужчина пришел в банк, чтобы снять деньги. Он вставил карту в банкомат, ввёл пин-код. А после вытащил карту и забыл забрать деньги.
Спустя некоторое время он вспомнил о забытых денежных средства, вернулся в банк, но вся сумма уже исчезла. Поэтому барнаулец обратился в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана ранее судимая также за кражу 22-летняя жительница краевой столицы. Девушка рассказала, что все деньги она уже потратила на собственные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Барнаул