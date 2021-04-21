Горняк22: Барнаулец забыл забрать из банкомата 200 тысяч рублей

В отдел полиции Барнаула обратился 61-летний местный житель, который рассказал, что неизвестные похитили у него 200 тыс. рублей. Деньги он забыл в банкомате, и воры воспользовались его невнимательностью.

Мужчина пришел в банк, чтобы снять деньги. Он вставил карту в банкомат, ввёл пин-код. А после вытащил карту и забыл забрать деньги.

Спустя некоторое время он вспомнил о забытых денежных средства, вернулся в банк, но вся сумма уже исчезла. Поэтому барнаулец обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана ранее судимая также за кражу 22-летняя жительница краевой столицы. Девушка рассказала, что все деньги она уже потратила на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Барнаул

Алтайская правда