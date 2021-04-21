Горняк22: К исправительным работам приговорили барнаульца, избившего гражданина Индии

Молодого барнаульца приговорили к 4 месяцам исправительных работ за избиение гражданина Индии. В ходе судебного заседания драчун признался, что был сильно пьян, поэтому даже не помнит, зачем это сделал.

В ноябре прошлого года 20-летний нетрезвый барнаулец заметил иностранца, вышедшего из торгового центра. И почему-то ему захотелось его избить. Готовность помочь ему в этом деле выразил и его приятель, с которым они едва познакомились, но уже легко нашли общий язык.

Молодые хулиганы догнали жителя Индии и стали наносить ему удары руками и ногами по разным частям тела. Соотечественник избиваемого мужчины поспешил ему на подмогу, но один из драчунов переключился на него. Мужчине удалось вырваться и позвать на помощь.

В ходе судебного заседания подсудимый признал вину, однако признался, что находился в сильном алкогольном опьянении, и не помнит, почему решил наброситься на иностранца.

Мировой суд назначил хулигану 4 месяца исправительных работ с удержанием в доход государства 10% зарплаты.

Барнаул

Алтайская правда