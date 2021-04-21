Горняк22: Суд оставил в силе решение о заключении под стражу Стеллы Штань

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Алтайский краевой суд оставил в силе постановление районного суда Барнаула об аресте бывшего представителя губернатора и правительства края в АКЗС Стеллы Штань. Ее адвокат пыталась оспорить это решение, но суд оставил его без изменения.

Как сообщает пресс-служба краевого суда, слова которой приводит ТАСС, сегодня состоялось рассмотрение апелляции. Постановление об избрании Штань меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменений.

Стелла Штань была задержана 1 апреля в Барнауле. Ее обвинили в мошенничестве. Суд вынес постановление о заключении Штань под стражу до 30 мая. 8 апреля была подана апелляцию на это судебное решение в Алтайский краевой суд.

Алтайская правда