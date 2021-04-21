Горняк22: Ссора трех таксистов в Тальменском районе завершилась ножевым ранением

20 апреля в 5.20 утра на телефон ЕДДС Тальменского района поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что водителю такси нанесли ножевое ранение.

На место происшествия незамедлительно выехали полицейские, и подозреваемый вскоре был задержан.

Выяснилось, что двое жителей Барнаула попросили своего знакомого отвезти их в Тальменский район. Все они работают водителями такси в одной организации.

Пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения, и по приезду на место приобрели шашлык. В какой-то момент они стали ругаться, и один из пассажиров нанес водителю ножевое ранение в область шеи.

Потерпевшему была оказана медицинская помощь. Полученная травма не представляет угрозы жизни и здоровью.

Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, в настоящее время проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Барнаул | Тальменский район

Алтайская правда