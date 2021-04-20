Горняк22: Профилактические отжиги сухой травы начались в Барнауле

Горняк22: Профилактические отжиги сухой травы начались в Барнауле20.04.2021
В пригороде Барнаула начались профилактические отжиги сухой травы. Мероприятие провели в пригороде, на территории Ленинского района.
Отжиг произвели на участке около улицы Каштановой в поселке Казенная Заимка. В этих местах обычно весной и осенью часто случаются возгорания, пишет пресс-служба мэрии.
В мероприятии участвовали члены звена «Муниципальный дозор» Ленинского отряда народной дружины «Барнаульская» и добровольной пожарной дружины.
Также в апреле будут сделаны минерализованные полосы на землях, подведомственных Научногородокской сельской администрации.
Фото: barnaul.org
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