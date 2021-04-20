Горняк22: Антитеррористические учения пройдут в Барнауле 20 апреля

В Барнауле 20 апреля сотрудники ФСБ почти весь день будут проводить антитеррористические учения.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю, активная фаза планового командно-штабного учения запланирована на промежуток времени с 9:00 до 17:00. Основной район проведения мероприятий – Октябрьский. Объект – спортивная база «СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко», расположенная по Новосибирскому тракты, 23.

Участвовать будут сотрудники ФСБ, МВД, МЧС и других ведомств. Ограничений движения транспорта не предполагается, но возможны досмотры.

Горожан просят с пониманием отнестись к учениям, не мешать правоохранительным органам, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения фейков.

Барнаул

Алтайская правда