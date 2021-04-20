Горняк22: Количество природных пожаров резко выросло в Алтайском крае

В Алтайском крае растет количество пожаров, в том числе в природной среде. С 7 апреля в регионе объявлен пожароопасный сезон.

Паводковая обстановка стабилизировалась, первая волна половодья завершается. Однако после отступления воды начал атаковать огонь. Ландшафтные пожары опасны риском перехода на леса и населенные пункты.

В крае каждый день при помощи спутника фиксируют термоточки. Только 18 апреля за сутки было потушено 69 пожаров, из них более 50– возгорания травы и мусора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Межведомственные группы проводят рейды по дачам и жилым домам. Только за воскресенье пресекли более тысячи нарушений при использовании открытого огня. К административной ответственности привлекли 64 человека.

К примеру, 18 апреля патрульная группа дежурила в поселке Затон. Осматривали территорию с помощью беспилотников, затем проводили профилактические беседы с местными жителями.

В МЧС призывают не сжигать мусор и сухую траву и пресекать подобные действия других людей.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар

Алтайская правда