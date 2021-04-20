Горняк22: Причина обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле должна выясниться до 13 мая

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил региональному Минпромэнерго контролировать ситуацию на ТЭЦ-2 в рамках подготовки к очередному отопительному сезону.

Министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка рассказал на аппаратном совещании 19 апреля, как обстоят дела на станции в Барнауле, где обрушилась дымовая труба.

По его словам, ситуация нормализовалась. Потребителей, которых переводили временно на районную водогрейную котельную и ТЭЦ-3, вернули обратно в контур ТЭЦ-2.

Ротсехнадзор собрал комиссию для выяснения причин случившегося. Эксперты уже начали работу. До 13 мая они должны вынести вердикт. Тем временем, в СГК решили разобрать сломанную конструкцию, информирует пресс-служба губернатора.

Глава региона поручил министерству вместе с барнаульской мэрией контролировать ситуацию на ТЭЦ-2 в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

«Держите руку на пульсе и принимайте участие в мероприятиях, которые в этой связи будут проходить», – подчеркнул Виктор Томенко.

Использовано иллюстративное фото

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Алтайская правда