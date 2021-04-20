Горняк22: Барнаулец пойдет под суд за кражу у красноярца миллиона рублей

Житель Барнаула предстанет перед Центральным районным судом Красноярска по обвинению в краже и легализации 980 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

По данным полиции, житель Красноярска заявил, что его 36-летний знакомый украл у него 980 тысяч рублей. По словам потерпевшего, он встретился в кафе со своим приятелем из Барнаула, который попросил перевести ему тысячу рублей. Красноярец зашел в приложение банка, но в этот момент просивший сказал, что деньги уже не нужны и попросил телефон позвонить, поскольку его мобильный, якобы, разрядился.

Следствие выяснило, что обвиняемый зашел в открытое банковское приложение и перевел на свой расчетный счет 980 тысяч рублей, после чего перекинул деньги на другой свой счет – сберегательный. Оказавшегося ранее уже судимым мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям: «Кража, совершенная с банковского счета» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Барнаул

Алтайская правда