Горняк22: Пропавший после линейки в школе Барнаула пятиклассник найден

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Мальчик в парадной форме и с рюкзаком ушел на школьный праздник, однако домой так и не вернулся. Его около суток искали полиция и добровольцы

В Барнауле нашли живым пропавшего после школьной линейки в День знаний 11-летнего мальчика. Информацию об этом «Толку» подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт – Алтайский край».

«Ребенок обнаружен сотрудниками полиции, жив. С ним все в порядке», – сообщили здесь.

Известно, что в исчезновении мальчика не было криминала.

UPD: Как сообщили в полиции, школьника заметили возле одного из домов по улице Юрина сотрудники отдельного батальона ППС. Мальчика передали матери. С семьей школьника будут работать сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что пятиклассник в парадной форме ушел 1 сентября в школу, однако домой не вернулся. Около суток его искала полиция и волонтеры города.

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