Горняк22: Новый автобусный маршрут запустили из Барнаула до пригородного поселка

Водитель. Автобус. Общественный транспорт Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Маршрутка будет ходить ежедневно с 06.00 до 21.45 от Новомихайловки до конечной остановки «Микрорайон Урожайный». Цена билета без льготы составит 23 рубля

В Барнауле запустили новый автобусный маршрут до поселка Новомихайловка. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Уточняется, что перевозку пассажиров вновь осуществляет автобус №150 со схемой проезда:

от Новомихайловки (улица Центральная) по Павловскому тракту до улицы Солнечная Поляна, далее по улице Энтузиастов (остановка «Микрорайон Урожайный»)

в обратном направлении – остановка «Микрорайон Урожайный» – улица Энтузиастов – улица Солнечная Поляна – Павловский тракт – п. Новомихайловка (улица Центральная).

Маршрут обслуживают автобусы малого класса. График движения с 6.00 (отправление от п. Новомихайловка) до 21.45 (конечная остановка «Микрорайон Урожайный») с плановыми интервалами движения 30 минут в «пиковое» и 60 минут в «межпиковое» время.

Стоимость проезда составляет 23 рубля с сохранением льготной цены для отдельных категорий граждан.

Ранее «Толк» сообщал о том, что барнаульские автобусы могут в принудительном порядке оборудовать видеокамерами.

ТОЛК