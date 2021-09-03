Горняк22: В России с 2022 года вырастет размер материнского капитала

Ребёнок Фото: pixabay.com

В 2021 году при рождении первого ребенка семья может получить 483 тысячи рублей, а при рождении второго – 639 тысяч рублей

В 2022 году в России размер материнского капитала составит 503 тысячи рублей на первенца и 665 тысяч рублей на второго ребенка, заявил глава минтруда Антон Котяков, сообщает РИА Новости.

«В проекте бюджета Пенсионного фонда предусмотрена индексация маткапитала», – объяснил министр.

Котяков также отметил, что если семья ранее получала деньги за первого ребенка, то доплата на второго составит 161 тысячу рублей.

Ранее в Госдуме предложили лишить часть россиян маткапитала. По мнению депутата Аксакова, для граждан с высоким доходом следует отменить ряд льгот.

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