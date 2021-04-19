Горняк22: В секунде от трагедии. В Барнауле маленькая девочка чудом избежала падающего зеркала

В соцсетях появилось видео, на котором маленькая девочка в одном из барнаульских лифтов чуть не стала участницей трагедии. Ей чудом удалось избежать падающего зеркала.

В сообщество barnaul.insta было опубликовано видео, на котором запечатлены кадры падения зеркала в лифте одного из домов по проезду Северному-Власихинскому. Самое интересное то, что предшествовало падению.

Перед этим инцидентом в лифт вошла маленькая девочка. Она стояла возле большого зеркала и разглядывала свое отражение. Как только лифт остановился, и ребенок вышел, буквально через секунду зеркало сорвалось со стены и разбилось вдребезги. Острые осколки посыпались на то самое месте, где только что стоял ребенок. То есть, девочка по счастливой случайности оказалось в секунде от трагедии.

Комментаторы сошлись во мнении, что нужно срочно проверять зеркала в лифтах всего дома, чтобы избежать возможных инцидентов.

Барнаул

Алтайская правда