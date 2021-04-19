Горняк22: На Алтае задержали осмотрщика вагонов, который за взятки «не обращал внимание» на неисправности

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России выявили противоправную деятельность одного из работников железнодорожной станции. Он систематически получал взятки за то, что не сообщал о выявленных технических неисправностях вагонов.

С октября 2019 года по конец 2020 года старший осмотрщик-ремонтник вагонов контрольного поста получал взятки от представителей транспортных компаний. За денежное вознаграждение он «закрывал глаза» на выявленные вагоны с техническими неисправностями.

Таким образом, вагоны не отправляли на отцепочный ремонт, и собственники груза не несли соответствующие убытки от простоя. Деньги работник получал на банковский счет. Всего — более 30 тысяч рублей.

В отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Алтайского линейного управления МВД России на транспорте. Уголовное дело направлено в суд.

Алтайская правда