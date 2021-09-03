Горняк22: Грузовой поезд сбил подростка 1 сентября в Алтайском крае

ЧП на железной дороге Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"

Предварительно установлено, что юноша переходил железнодорожные пути в наушниках и не слышал предупредительные сигналы машиниста

16-летний подросток погиб при наезде грузового поезда в Алтайском крае. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» соцсети «ВКонтакте».

ЧП произошло 1 сентября на станции Табуны.

Из объяснительной локомотивной бригады следует, что около 19.40 за 500 метров до пешеходного настила машинист увидел движущегося по нему человека. Так как на сигналы большой громкости пешеход не отреагировал, машинист применил экстренное торможение за 400 метров, но столкновения избежать не удалось.

Пострадавший, предварительно – от черепно-мозговой травмы, скончался на месте происшествия. Сообщается, что юноша мог переходить пути в наушниках.

В конце августа в Алтайском крае на железнодорожных путях нашли тело 14-летнего ребенка.

ТОЛК