Горняк22: Бийский пловец Жданов станет знаменосцем команды на закрытии Паралимпиады

Паралимпиада-2020 Фото: instagram.com/russianparalymp

Выбор спортсмена, который удостоится чести нести флаг, оказался «затруднителен», отметили в делегации россиян, поскольку многие в команде были достойны этого

Пловец из Бийска Роман Жданов понесет флаг команды Паралимпийского комитета России на торжественной церемонии закрытия Паралимпийских игр в Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу делегации команды Павла Рожкова.

Он напомнил, что 23-летний спортсмен уже завоевал две золотые и две бронзовые медали, а также установил два новых мировых рекорда.

Церемония закрытия Паралимпиады состоится 5 сентября.

На Играх в столице Японии Жданов стал первым на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием, установив рекорды мира, в плавании на дистанциях 100 метров и 200 метров вольным стилем бийчанин завоевал бронзовые медали.

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