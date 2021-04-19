Горняк22: Обзор. Что происходит на реках Алтайского края, и как обстоят дела с паводком

В Алтайском крае крае почти все реки освободились ото льда. Обь вскрылась предпоследней. Осталась только Чумыш.

Ледоход на самой крупной нашей реке начался в Усть-Пристани 15 апреля и к вечеру того же дня добрался до Барнаула. Увы, эффектное зрелище в этом году горожане не увидели – основная масса льда, похоже, прошла ночью, а к утру 16 апреля у Речного вокзала уже тихо проплывали небольшие обломки речного «панциря».

«Критических подъемов воды на Оби сейчас нет, обстановка стабильная», – отметила начальник отдела гидрологии Алтайского гидрометцентра Ольга Прахт.

Уровни воды на реках две недели то поднимались, то опускались. Первой начала колебаться Алей в районе Староалейского (+52-59 см за сутки в первой декаде апреля). Ситуация на этой территории стабилизировалась буквально через пару дней, зато вода поднялась в Локте – на 1 м 44 см за 24 часа.

В те же дни на Чарыше, в районе Карпово-2 Краснощековского района уровень за сутки поднимался на 113-114 см, приближаясь к опасным отметкам. На тот момент гидрологи наблюдали на реке промоины и закраины. Вскоре в верховьях появились разводья – пространство чистой воды между льдами, местами образовались заторы. Наконец, к 13 апреля лёд почти везде прошел, доплыв до низовий, около Усть-Калманки прибавилось 69 см, что создало угрозу подтопления.

На реке Бия ледоход пошел 9 апреля в Красногорском районе, а 13 числа его наблюдали жители наукограда. К этой дате также вскрылась и река Ануй.

По информации гидрологов на 16 апреля, подо льдом продолжает «прятаться» река Чумыш. В последние дни на ней можно было заметить закраины – участки безо льда у берега, кое-где стоит открытая вода. 15 апреля начались подвижки у Кытманово, Тальменки и Заринска. Уровни, между тем, поднимаются. У Тальменки за сутки прибавилось 165 см, ниже гидрологического поста образовался затор. До критического уровня далеко, но угроза подтопления уже есть.

Паводковая обстановка

Напоминаем, 8 апреля режим повышенной готовности из-за весеннего половодья был введен в Чарышском, Краснощековском, Локтевском, Петропавловском, Курьинском, Усть-Калманском, Шипуновском, Третьяковском районах. Талая вода на тот момент скапливалась в низменных местах. К 11 апреля она начала хозяйничать уже в девяти домах (селах Калмыцкие Мысы и Николаевка в Поспелихинском районе, в селе Зеленый Дол Петропавловского района) и на 111 приусадебных участках. Было подтоплено 6 местных дорог.

На следующий день вода стала уходить, осталось только два пострадавших дома. В целом же разные подтопления фиксировались в 16 населенных пунктах 10 муниципальных образований. В Краснощековском и Третьяковском районах из-за разлившейся на дороге воды было трудно проехать к 29 домам.

Еще через сутки, 13 апреля, не осталось ни одного подтопленного жилья. Но вода стояла на 48 приусадебных участках, мешала подобраться к пяти домам. Подтопления регистрировались в шести населенных пунктах.

По последним имеющимся данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, стихия создает проблемы в трех районах и двух городах (Краснощековский, Рубцовкий, Быстроистокский, Алейск и Камень-на-Оби). Подтоплено порядка 20 приусадебных участков, 4 отрезка дорог. В дома вода сейчас не заходит.

По районам постоянно ездят спасатели. Оперативные группы перемешаются из одной зоны риска в другую, откачивают воду, отсыпают дорожное полотно, оказывают адресную помощь, перевозят людей через подтопленные территории. В последние дни они дежурят в Рубцовске, Смоленском районе, Алейске. 40 человек из Сибирского спасательного центра мониторят ситуацию в Петропавловском, Краснощековском, Солтонском районах.

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Алтайская правда