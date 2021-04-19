Горняк22: В Алтайском крае погиб водитель мопеда, не справившись с управлением

В Алтайском крае в селе Красногорское на улице Коммунаров 16 апреля произошло ДТП, в результате которого погиб водитель мопеда. Это случилось около одиннадцати часов утра.

По предварительным данным, мужчина 1977 г.р. на мопеде Vento Riva-II ехал на высокой скорости. Он не справился с управлением. В результате мопед опрокинулся.

От полученных травм водитель мопеда скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ДТП | Красногорский район

Алтайская правда