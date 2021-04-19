Горняк22: Две девушки погибли в автокатастрофе в Яровом

17 апреля вечером в Яровом съехала в кювет и опрокинулась «Лада Калина». В результате погибли две девушки, передает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, автомобилем управлял молодой человек 2002 года рождения. Он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Две восемнадцатилетние пассажирки скончались на месте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель не имел прав. В настоящее время ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Новости Яровое

Алтайская правда