Горняк22: Две девушки погибли в автокатастрофе в Яровом

Горняк22: Две девушки погибли в автокатастрофе в Яровом19.04.2021
17 апреля вечером в Яровом съехала в кювет и опрокинулась «Лада Калина». В результате погибли две девушки, передает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, автомобилем управлял молодой человек 2002 года рождения. Он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Две восемнадцатилетние пассажирки скончались на месте.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель не имел прав. В настоящее время ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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