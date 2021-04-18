Горняк22: Два человека погибли в ДТП, которое произошло ночью в Завьяловском районе

17 апреля в час ночи на 46 км автодороги «Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби» недалеко от поселка Краснодубровский столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли два человека.

По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, 32-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Этот маневр привел к столкновению со встречным автомобилем Renault DUSTER, за рулем которого был 28-летний водитель.

В результате ДТП пассажиры автомобиля Toyota, мужчины 34-х и 40 лет, скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водители обоих автомобилей и 54-летняя женщина с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Завьяловский район

Алтайская правда