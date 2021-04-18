Горняк22: На Алтае при столкновении двух грузовиков погиб мужчина

17 апреля в 9 часов утра в селе Усть-Калманка на улице столкнулись два грузовых автомобиля. В результате аварии скончался на месте происшествия один из пассажиров.

47-летний водитель, управляя автомобилем Isuzu Elf, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «КамАЗом».

В результате ДТП 52-летний пассажир Isuzu Elf скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля Isuzu госпитализирован в Усть-Калманскую районную больницу. 61-летний мужчина, управляющий «КамАЗом», не пострадал.

Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Усть-Калманский район

Алтайская правда