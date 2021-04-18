Горняк22: Под суд пойдет сотрудник барнаульского предприятия, организовавший захоронение опасных отходов

Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела охраны труда одного из промышленных предприятий Барнаула. Он обвиняется в захоронении отходов производства с нарушением установленных правил, которое причинило вред окружающей среде.

Обвиняемый работал на предприятии, которое производило резиновые шины, покрышки и прочие изделий. В июне прошлого года он организовал копку котлована общей площадью 700 кв. метров. Его выкопали на участке, который не был внесен в госреестр объектов, где можно размещать и хранить экологически опасные веществ и отходов.

В дальнейшем здесь были захоронены опасные производственные отходы, которые содержали, в том числе, бензапирен и мышьяк. Это повлекло за собой загрязнение окружающей среды и создало угрозу причинения вреда здоровью человека. Кроме того, был нанесен вред почве, который в денежном выражении составил более миллиона рублей.

В ходе следствия мужчина вину признал. Как сообщает Следком по Алтайскому краю, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СК по Алтайскому краю

Барнаул

Алтайская правда