Горняк22: В Барнауле на ночном пожаре в многоэтажном доме эвакуировали 20 человек

Горняк22: В Барнауле на ночном пожаре в многоэтажном доме эвакуировали 20 человек18.04.2021
17 апреля около двух часов ночи в 10-этажной многоэтажке по Северному Власихинскому проезду произошел пожар. Пожарные эвакуировали из задымленного подъезда 20 жильцов.
Возгорание произошло на 3-м этаже в одной из квартир. На момент прибытия огнеборцев из ее окон шел сильный дым. К тушению были привлечены девять единиц техники и тридцать один человек.
Пожарные эвакуировали из квартир 20 жильцов, в том числе двоих детей.
Огонь прошелся по площади около 10 кв. метров. От него пострадали потолок, стены, домашние вещи и мебель.
По информации ГУ МЧС России по Алтайскому краю, во время ночного происшествия никто не пострадал и не получил травмы. Причины произошедшего уточняются.
Барнаул