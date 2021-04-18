Горняк22: В Барнауле на ночном пожаре в многоэтажном доме эвакуировали 20 человек

17 апреля около двух часов ночи в 10-этажной многоэтажке по Северному Власихинскому проезду произошел пожар. Пожарные эвакуировали из задымленного подъезда 20 жильцов.

Возгорание произошло на 3-м этаже в одной из квартир. На момент прибытия огнеборцев из ее окон шел сильный дым. К тушению были привлечены девять единиц техники и тридцать один человек.

Пожарные эвакуировали из квартир 20 жильцов, в том числе двоих детей.

Огонь прошелся по площади около 10 кв. метров. От него пострадали потолок, стены, домашние вещи и мебель.

По информации ГУ МЧС России по Алтайскому краю, во время ночного происшествия никто не пострадал и не получил травмы. Причины произошедшего уточняются.

Барнаул

Алтайская правда