Горняк22: В Барнауле пенсионер убил из ревности бывшую жену

Завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего жителя Барнаула. Он обвиняется в убийстве своей бывшей жены.

В январе 2021 года между пенсионером и его бывшей супругой произошел конфликт на почве бытовых ссор и ревности. Мужчина взял нож и ударил экс-жену в жизненно-важные органы. От полученных травм 67-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемый вину признал, сообщает Следком по Алтайскому краю. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Барнаул

Алтайская правда