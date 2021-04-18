Горняк22: В Барнауле пенсионер убил из ревности бывшую жену

Горняк22: В Барнауле пенсионер убил из ревности бывшую жену18.04.2021
Завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего жителя Барнаула. Он обвиняется в убийстве своей бывшей жены.
В январе 2021 года между пенсионером и его бывшей супругой произошел конфликт на почве бытовых ссор и ревности. Мужчина взял нож и ударил экс-жену в жизненно-важные органы. От полученных травм 67-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.
В ходе следствия обвиняемый вину признал, сообщает Следком по Алтайскому краю. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Барнаул