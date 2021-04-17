Горняк22: 285 приусадебных участков было подтоплено с начала паводка в Алтайском крае

В Алтайском крае стабилизируется паводковая обстановка. Специалисты спасательного центра убывают в пункт постоянной дислокации. В любом случае алтайские сотрудники МЧС готовы к возможным осложнениям, так как прогнозировать дальнейшее развитие событий сложно.

По данным на утро 16 апреля, в семи населенных пунктах пяти муниципальных образований (Краснощековский, Рубцовский, Быстроистокский районы, Алейск, Рубцовск) подтоплены приусадебные участки, участки местных автодорог.

В целом с начала паводкового периода от притока талых вод пострадали 46 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях. Подтоплено было всего 30 жилых домов, 285 приусадебных участков.

В Краснощековском, Солтонском, Петропавловском районах несколько дней работали спасатели аэромобильной группировки Сибирского спасательного центра (40 человек и 14 единиц техники). Они проводили отсыпку дорожного полотна, откачивали воду с низменных участков, помогали жителям, в том числе убирать горючий мусор. 16 апреля уехали в пункт постоянной дислокации.

С 9 по 10 апреля взрывали лед на реке Чарыш. Всего – 35 подрывов. Аналогичные работы прошли на реке Бия.

Оперативные группы МЧС продолжают работать в районах, как и спасатели отряда имени В.В. Зюкова.

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Алтайская правда