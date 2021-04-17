Горняк22: В Заринске школьники помогли задержать педофила

В Алтайском крае школьники назначили педофилу свидание и вызвали полицию. Нарушитель закона был задержан.

Мужчина переписывался в телеграме с 12-летним мальчиком на темы сексуального характера, а потом предложил ему встретиться, пишет «Комсомольская правда».

Сначала мальчик отказался. Но потом он рассказал об этом старшим товарищам, и те решили вывести преступника на чистую воду. Дети назначили мужчине свидание, а когда он пришел, по их вызову прибыла и полиция.

В отношении этого мужчины возбуждено уголовное дело.

Новости Заринска

Алтайская правда