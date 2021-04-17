Горняк22: В Заринске школьники помогли задержать педофила

Горняк22: В Заринске школьники помогли задержать педофила17.04.2021
В Алтайском крае школьники назначили педофилу свидание и вызвали полицию. Нарушитель закона был задержан.
Мужчина переписывался в телеграме с 12-летним мальчиком на темы сексуального характера, а потом предложил ему встретиться, пишет «Комсомольская правда».
Сначала мальчик отказался. Но потом он рассказал об этом старшим товарищам, и те решили вывести преступника на чистую воду. Дети назначили мужчине свидание, а когда он пришел, по их вызову прибыла и полиция.
В отношении этого мужчины возбуждено уголовное дело.
Новости Заринска