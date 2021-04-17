Горняк22: Бухгалтер одной из алтайских школ незаконно начислила себе свыше 400 тыс. рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении бухгалтера одной из школ Шипуновского района. Используя свое служебное положение, она присвоила свыше 400 тыс. рублей.

Бухгалтер ввела в заблуждение директора школы, уверив, что ей полагаются компенсационные выплаты по должности. Таким образом, с января 2017 года по май 2020 года она незаконно начислила себе 409 тысяч рублей.

Обвиняемая свою вину признала и активно способствовала расследованию преступления. А также добровольно возместила ущерб в полном объеме. Также на ее имущество был наложен арест на сумму более 250 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Шипуновский район

Алтайская правда