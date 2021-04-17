Горняк22: Режим повышенной готовности в Барнауле из-за обрушения трубы на ТЭЦ-2 отменен

В Барнауле отменили режим повышенной готовности, который был введенный из-за происшествия на ТЭЦ-2. Постановление об этом 16 апреля подписал глава города Вячеслав Франк.

В связи с завершением аварийных работ и восстановлением функционирования на Барнаульской ТЭЦ-2 отменен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба городской мэрии. Он был объявлен для органов управления и сил городского звена Алтайской территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Напомним, 11 апреля обрушилась верхняя части трубы на ТЭЦ-2. Для поддержания нормативных параметров был включен резервный теплоисточник — районная водогрейная котельную. Также часть тепловой нагрузки взяла на себя Барнаульская ТЭЦ-3.

Фото: sibgenco.online

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Барнаул

Алтайская правда