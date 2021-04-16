Горняк22: Барнаулец осужден за культивацию 1650 кустов конопли

Житель Барнаула приговорен к 3,5 годам условно за культивирование не менее 1650 кустов наркосодержащего растения (конопли). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Как установил Центральный районный суд города, барнаулец на своем приусадебном участке ухаживал за самопроизвольно выросшими всходами. Кроме того, гражданин натянул маскировочную сеть поверх макушек растений, чтобы скрыть их от посторонних взглядов.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. По его утверждению, коноплю он использовал для собственных нужд.

Барнаул

Алтайская правда