Горняк22: Барнаулец получил 17 лет за то, что заживо сжег человека

Житель Барнаула осужден на 17 лет строгого режима за то, что облил бензином и поджег мужчину, который затем скончался в больнице. Об этом сообщает алтайский Следком.

По данным следствия и суда, 14 июня 2020 года 39-летний осужденный в состоянии алкогольного опьянения пришел на рынок «Докучаевский» в Барнауле. Там он ссорился с продавцами и одним из покупателей (как пишет Следком, по незначительному поводу). Затем ушел, однако спустя некоторое время вернулся с полуторалитровой бутылкой бензина, облил из нее 56-летнего оппонента и поджег. Пострадавшего увезли в больницу, однако шесть дней спустя он скончался от ожогов (50% тела).

Присяжные признали поджигателя виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Сам он свою вину не признал.

Барнаул

Алтайская правда