Горняк22: Емкости с топливом загорелись на АЗС в Барнауле

Горняк22: Емкости с топливом загорелись на АЗС в Барнауле16.04.2021
В барнаульском поселке на улице Садовая 15 апреля произошел пожар на АЗС. Здесь загорелись емкости с топливом.
По предварительной информации ГУ МЧС России по Алтайскому краю, при возгорании пострадал один мужчина — водитель топливозаправщика. Он доставлен в ожоговый центр.
Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. В тушении задействованы более 80 человек и порядка 25 единиц техники.
Около двух часов дня открытое горение было ликвидировано. Работа на месте пожара продолжается.
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
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