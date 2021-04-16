Горняк22: Емкости с топливом загорелись на АЗС в Барнауле

В барнаульском поселке на улице Садовая 15 апреля произошел пожар на АЗС. Здесь загорелись емкости с топливом.

По предварительной информации ГУ МЧС России по Алтайскому краю, при возгорании пострадал один мужчина — водитель топливозаправщика. Он доставлен в ожоговый центр.

Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. В тушении задействованы более 80 человек и порядка 25 единиц техники.

Около двух часов дня открытое горение было ликвидировано. Работа на месте пожара продолжается.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Барнаул | Пожар

Алтайская правда