Горняк22: Вспыхнувший на барнаульской заправке пожар потушили

Крупный пожар на АЗС в п. Лебяжье в Барнауле потушен, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

После полудня 15 апреля на АЗС вспыхнули емкости с топливом. На момент прибытия пожарных горело 5 резервуаров из 12 и стоявший рядом топливозаправщик. Его водитель получил ожоги разной степени тяжести и находится в больнице.

Общая площадь возгорания составила около 100 кв.м. Сотрудникам МЧС удалось погасить пожар и не допустить его распространения. В тушении было задействовано более 79 человек и 21 единица техники.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Барнаул

Алтайская правда