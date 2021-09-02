Горняк22: Алтайский пловец взял серебро Паралимпиады в Токио

Егор Ефросинин Фото: ПКР

Егору Ефросинину 23 года, спортом занимается с 14 лет. Он является серебряным призером чемпионата мира и двукратным чемпионом Европы

Бийский пловец Егор Ефросинин завоевал серебро Паралимпиады в плавании брассом в классе SB7 на дистанции 100 метров, сообщает «Алтайский спорт». Он преодолел дистанцию с результатом 1:16.43.

Победителем заплыва стал колумбиец Карлос Серрато Зарате (1:12.01). На третьем месте оказался австралиец Блейк Кокрейн (1:16.97).

Ефросинин родился в Барнауле, но давно живёт в Бийске, тренируется в спорткомплексе «Заря». В паралимпийской сборной команде России он состоит с 2015 года. С ним занимается Заслуженный тренер России Елена Соколова.

В Токио спортсмен еще раз сможет побороться за медали: 3 сентября состоятся квалификация и финал на дистанции 50 м баттерфляем.

Ранее сообщалось, что Алтайский пловец завоевал две золотых медали Паралимпиады в Токио.

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