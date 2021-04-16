Горняк22: За убившим прохожего деревом в Барнауле следила администрация района

За территорией в Барнауле, на которой прохожего убило упавшее на него дерево, должна была следить администрация Индустриального района, сообщает алтайский следком.

«Обязанности по выявлению и уборке на данной территории ветхих насаждений, представляющих опасность для жизни и здоровья населения, возложены на администрацию Индустриального района», – гласит текст релиза.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Действиям должностных лиц будет дана юридическая оценка.

Напомним, днем 11 апреля на Павловском тракте на идущего по территории 59-летнего мужчину упало дерево. От полученных травм он скончался на месте.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Барнаул

Алтайская правда