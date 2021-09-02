Горняк22: Жительница Барнаула потеряла более 5 млн рублей, вложив деньги в Finiko

Деньги. Карта Фото: pixabay.com

В прокуратуре отметили, что сейчас платформа не работает и вывести с нее деньги уже нельзя. По данному факту возбуждено дело

Жительница Барнаула вложила более 5,2 млн рублей в инвестиционную компанию Finiko и потеряла деньги, сообщает «КП на Алтае». Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

В мае женщина зарегистрировалась на платформе и внесла деньги, которые размещались на мировых биржах. Она посещала мероприятия и проходила обучения по работе с клиентами.

В итоге всего она вложила более 5,2 млн рублей, которые выводили в криптовалюту. Сейчас вывести деньги нельзя, потому что платформа не работает.

Ране сообщалось, что 11 жителей Алтайского края с начала года обратились в полицию с жалобой на потерю средств в финансовой пирамиде Finiko. Так, пострадавшие жители края лишились от 137 тыс. до 3,7 млн рублей. Предполагается, что на самом деле таких людей в регионе намного больше.

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