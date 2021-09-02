Горняк22: Мусор среди могил: почему кладбище Новоалтайска утопает в стихийных свалках

Мусор на кладбище Новоалтайска Фото: Алексей Кучерявых

Горожане упрекают мэрию в том, что она не может организовать своевременный вывоз мусора, а чиновники считают, что в проблеме виноваты сами люди

У жительницы Барнаула Юлии Бекетовой на кладбище в Новоалтайске покоятся прабабушка и прадедушка. По словам девушки, последние два года на погосте не убирают мусор. Стихийные свалки вырастают среди могил, а само кладбище все больше напоминает свалку. В мэрии Новоалтайска проблему признают, но отмечают, что виноваты в ней сами горожане.

Одну свалку убрали

Юлия Бекетова и сама неоднократно замечала, как некоторые посетители кладбища, убирая могилы своих близких, не доносят мусор до контейнерных площадок. Иногда доходит до того, что его сваливают едва ли не на соседние захоронения.

24 августа, 20:10

В Чарышском районе появилась огромная свалка мусора вдоль дороги

Жители района жалуются на свалку у дороги. Судя по тому, что дорога к свалке «протоптана», туда регулярно возят мусор с окрестностей

Девушка рассказала, что после обращения в мэрию Новоалтайска одну из стихийных свалок, которая образовалась у могил ее близких, все-таки убрали. Но кучи мусора все равно лежат в других частях погоста.

Все дело в лени

Последняя генеральная уборка на кладбище Новоалтайска проводилась в 2020 году. Об этом заявил «Толку» председатель комитета по ЖКХ, энергетике, транспорту и строительству местной администрации Владимир Бодунов:

«Тогда мы вывезли абсолютно все. Даже то, что годами копилось на задворках. Потратили на это 1,5 млн рублей. Но каждый год происходит одно и то же. Сами люди, убирая могилы, ленятся пройти лишние 100 метров, чтобы донести мусор до специальных площадок».

Мусор на кладбище Новоалтайска Фото: Алексей Кучерявых

Собеседник отметил, что на кладбище установлено 17 больших контейнеров, но многим привычнее оставлять отходы у ближайшей дороги. С учетом того, что общая площадь погоста составляет 40 гектаров, уследить за каждой новой свалкой в оперативном режиме непросто.

Нужны другие деньги

Владимир Бодунов уверен, что для решения проблемы нужны совершенно другие деньги на уборку территории кладбища. По его мнению, бюджеты на эти цели должны быть в два-три раза больше текущих.

Мусор на кладбище Новоалтайска Фото: Алексей Кучерявых

В этом году подрядчик, выигравший конкурс на содержание погоста, взялся заниматься этой работой за 1,2-1,3 млн рублей. Точной цифры у чиновника под рукой не оказалось. Помимо вывоза мусора в эту сумму входит ремонт ограждений, содержание дорог и их очистка от снега в зимний сезон.

Собеседник заметил, что проблема скопления мусора на кладбище характерна не только для Новоалтайска, а практически для всех муниципальных образования региона в силу дефицитных бюджетов.

Попросить помощи у людей

Одним из вариантов решения проблемы Владимир Бодунов видит возможные изменения в законодательстве, которые бы позволили привлекать деньги людей для ухода за могилами их близких.

Мусор на кладбище Новоалтайска Фото: Алексей Кучерявых

Чиновник уверен, что такой подход позволит содержать необходимый штат, который бы ежедневно занимался уборкой на кладбищах.

«Во всем цивилизованном мире за могилами ухаживают не только родственники усопших, но и штатная организация. Нам тоже нужно к этому стремиться, а пока на нашем кладбище работает единственный смотритель», – сказал Бодунов.

Собеседник добавил, что вопрос по уборке кладбища периодически возникает на совещаниях в мэрии Новоалтайска, а глава города Сергей Еремеев всякий раз говорит о важности уважительного отношения к предкам. Но пока эта проблема перешла в разряд «вечных», а кладбище все больше напоминает авгиевы конюшни.

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