Горняк22: 20 приусадебных участков подтоплено в Алтайском крае

По информации на 14 апреля, в Алтайском крае подтоплено талыми водами 8 населенных пунктов 8-и муниципальных образований.

Подтопления наблюдаются в Усть-Пристанском, Краснощековском, Петропавловском, Рубцовском, Быстроистокском, Усть-Калманском районах, Камне-на-Оби и Алейске. Вода зашла на 20 приусадебных участков, разлилась на трех участках местных дорог. Проезд затруднен к семи жилым домам. Жилье не подтоплено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В зонах риска работают оперативные группы МЧС. В Усть-Калманку выехали 10 спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. В.В. Зюкова. 40 человек из Сибирского спасательного центра работают в Петропавловском, Краснощековском, Солтонском районах.

Гражданам оказывают адресную помощь. В селе Краснощеково укрепили дорожное полотно и насыпную дамбу.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

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Алтайская правда