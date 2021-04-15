Горняк22: Яблоки с вредителями завезли в Алтайский край

С 1 по 12 апреля специалисты Алтайской испытательной лаборатории проверили 112 тонн или шесть партий яблок, вывезенных из Казахстана.

В трех партиях обнаружили калифорнийскую щитовку – карантинный объект для территории России, сообщает пресс-служба лаборатории.

Информацию передали в Россельхознадзор. В ведомстве сказали, что такие яблоки безопасно употреблять в пищу. Щитовки вредны только для посадочного материала.

Калифорнийская щитовка – опасный вредитель плодовых культур. На яблоках, пораженных этим насекомым, образуются красные пятна, а на коре дерева – поперечные трещины, верхушка кроны усыхает. Всего этот вредитель поражает около 270 видов растений из 84 семейств.

Алтайская правда